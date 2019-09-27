Son Dakika Haberleri: Silivri'de kuyumcuda deprem paniği kamerada
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Silivri'de kuyumcuda deprem paniği kamerada

1 saat önce

Silivri'de kuyumcuda deprem paniği kameradaİSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depreme Silivri'de bulunan bir kuyumcuda yakalanan vatandaşların panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri'de kuyumcuda deprem paniği kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depreme Silivri'de bulunan bir kuyumcuda yakalanan vatandaşların panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depreme Silivri'de kuyumcuda yakalanan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alışveriş için gelen vatandaşlar depremin başlamasıyla panik halinde dışarı çıktı. Yaşanan korku anları ve panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, vatandaşların altınlara bakarken, depremin başlamasıyla panik halde dışarı çıktığı görülüyor.

Silivri'de kuyumcuda deprem paniği kamerada

İstanbul, Silivri, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:07 Kaynak: İHA
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