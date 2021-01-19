Silivri'de kuyumcuda soygun girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Olay yerine gelen polis çevreyi güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme yaptı.

Alınan bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren kişi, copla tehdit ettiği iş yeri sahibi Serdar U'dan tezgahtaki altınları istedi.

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