SİLİVRİ'DE KUZENİNİ BIÇAKLAYAN REYHAN T. TUTUKLANDI - Son Dakika

Kuzeni Cumaziye D.'yi bıçaklayarak ölümüne neden olan şüpheli Reyhan T. (17), Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. İki kuzen arasında müzik çalar nedeniyle kavga çıkmış, Reyhan T. (17), üzerine doğru koşan kuzeni Cumaziye D.'yi (17) bıçaklamıştı.

Olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından Fatih Mahallesi'nde gözaltına alınan Reyhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesine götürüldü. Burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanacak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Silivri Piri Paşa Mahallesi'nde bulunan bir restoranın önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cumaziye D., iki arkadaşıyla kahvaltı yaparken, kuzeni Reyhan T. Restorana geldi. Reyhan T. Ödünç verdiği müzik çalarını geri almak istediğini söyledi. Kuzenler arasında restoranda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Restoran çalışanları araya girerek iki kuzeni dışarı çıkardı. Restoranda başlayan kavga, dışarıda da devam etti. Cumaziye D. kuzeninin üzerine koşarken Reyhan T., cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Olay yerinden kaçan Reyhan T.'yi, Cumaziye D.'nin arkadaşları yakalamaya çalıştı. Cumaziye D., bıçaklandıktan sonra kalkıp yürümeye çalıştı ancak, ayakta kalamadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kızı hastaneye kaldırdı. Cumaziye D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Restoranda başlayan talihsiz olay güvenlik kamerasına da yansıdı.