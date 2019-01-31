Son Dakika Haberleri: Silivri'de Lodos Etkili Oluyor

Silivri'de Lodos Etkili Oluyor

16 dakika önce

İstanbul DHASilivri'de kuvvetli lodosla yağmur etkili oluyor.

Silivri'de Lodos Etkili Oluyor, System.String[]
İstanbul DHA

Silivri'de kuvvetli lodosla yağmur etkili oluyor.

Silivri'de öğlen saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Sahil kenarında yer alan kaldırımda yer yer göçükler oluşurken, kaldırım taşları söküldü. Sahil kenarında seyyar satıcılık yapanlar ile sahilde yürüyenler zor anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü:

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-Sahilde oluşan dalgalar

-Sökülen kaldırım taşları

-Rüzgarda yürüyenler

-Seyyar satıcılar

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:33 Kaynak: DHA

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