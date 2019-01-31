Silivri'de Lodos Etkili Oluyor
16 dakika önce
İstanbul DHASilivri'de kuvvetli lodosla yağmur etkili oluyor.
İstanbul
DHA Silivri
'de kuvvetli lodosla yağmur etkili oluyor.
Silivri'de öğlen saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Sahil kenarında yer alan kaldırımda yer yer göçükler oluşurken, kaldırım taşları söküldü. Sahil kenarında seyyar satıcılık yapanlar ile sahilde yürüyenler zor anlar yaşadı.
Görüntü Dökümü:
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-Sahilde oluşan dalgalar
-Sökülen kaldırım taşları
-Rüzgarda yürüyenler
-Seyyar satıcılar
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:33 Kaynak: DHA
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