Son Dakika Haberleri: Silivri'de Lodos Etkili Oluyor

Silivri'de Lodos Etkili Oluyor

7 dakika önce

SİLİVRİ'de kuvvetli lodosla birlikte yağmur etkili oluyor.

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SİLİVRİ'de kuvvetli lodosla birlikte yağmur etkili oluyor.

Silivri'de öğlen saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Sahil kenarında yer alan kaldırımda yer yer göçükler oluşurken, kaldırım taşları söküldü. Sahil kenarında seyyar satıcılık yapanlar ile sahilde yürüyenler zor anlar yaşadı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:37 Kaynak: DHA

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