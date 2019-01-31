Silivri'de Lodos Etkili Oluyor
1 saat önce
SİLİVRİ'de kuvvetli lodosla birlikte yağmur etkili oluyor.
SİLİVRİ'de kuvvetli lodosla birlikte yağmur etkili oluyor. Silivri
'de öğlen saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Sahil kenarında yer alan kaldırımda yer yer göçükler oluşurken, kaldırım taşları söküldü. Sahil kenarında seyyar satıcılık yapanlar ile sahilde yürüyenler zor anlar yaşadı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:45 Kaynak: DHA
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