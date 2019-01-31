Son Dakika Haberleri: Silivri'de Lodos Etkili Oluyor

Silivri'de Lodos Etkili Oluyor

1 saat önce

SİLİVRİ'de kuvvetli lodosla birlikte yağmur etkili oluyor.

Silivri'de Lodos Etkili Oluyor, System.String[]
SİLİVRİ'de kuvvetli lodosla birlikte yağmur etkili oluyor.

Silivri'de öğlen saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Sahil kenarında yer alan kaldırımda yer yer göçükler oluşurken, kaldırım taşları söküldü. Sahil kenarında seyyar satıcılık yapanlar ile sahilde yürüyenler zor anlar yaşadı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:45 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Gül Parti Kuracak mı? En Yakın Arkadaşı Tartışmalara Noktayı Koydu AK Parti'nin Rap Şarkısı Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu

Alkollü Dede, Torununu Yanan Sobaya Attı Milli Savunma Bakanlığı, Komandoların Karla Kaplı Dağlarda Yaptığı Operasyonun Görüntülerini Yayınladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 19:33:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri'de Lodos Etkili Oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]