Silivri'de lodos ve yağış etkili oluyor - Son Dakika

Silivri'de lodos ve yağış etkili oluyor
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Uğur Samet AVCI Silivri'de lodos ve yağış etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:34 Kaynak: DHA
Uğur Samet AVCI Silivri'de lodos ve yağış etkili oluyor.
Silivri'de gece saatlerinden itibaren lodos ve yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sahilde dev dalgalar oluştu.
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