SİLİVRİ'DE LODOS VE YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika
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SİLİVRİ'DE LODOS VE YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

6 saat önce

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de lodos ve yağış etkili oluyor.

SİLİVRİ'DE LODOS VE YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR, System.String[]

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de lodos ve yağış etkili oluyor.

Silivri'de gece saatlerinden itibaren lodos ve yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sahilde dev dalgalar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Silivri sahili

-Dev dalgalar

-Genel detaylar


Silivri, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:40 Kaynak: DHA
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