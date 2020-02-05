SİLİVRİ'DE LODOS VE YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika

SİLİVRİ'DE LODOS VE YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR
6 saat önce
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de lodos ve yağış etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:40 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA
Silivri'de lodos ve yağış etkili oluyor.
Silivri'de gece saatlerinden itibaren lodos ve yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sahilde dev dalgalar oluştu.
Görüntü Dökümü:
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-Silivri sahili
-Dev dalgalar
-Genel detaylar
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