Silivri'de lodos ve yağış etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silivri'de lodos ve yağış etkili oluyor - Son Dakika

Silivri'de lodos ve yağış etkili oluyor

11 dakika önce

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de lodos ve yağış etkili oluyor.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de lodos ve yağış etkili oluyor.

Silivri'de gece saatlerinden itibaren lodos ve yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sahilde dev dalgalar oluştu.

Silivri'de lodos ve yağış etkili oluyor

Silivri, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul temizlik işçisi, türk bayrağı'nı çamurdan çıkarıp temizledi
Görüntüler İstanbul'dan! Uzakdoğu'dan gelen yolcular termal kamera ile tek tek incelendi İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler lodos nedeniyle iptal edildi Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

Son Dakika Haberleri
09:42 Bensu Soral'a hediye edilen heykel, Banu Alkan'a benzetilince gündem oldu
09:37 Soner Sarıkabadayı'ya rap'çi imajı
09:37 Best of Mazhar Alanson
09:37 Survivor Sema'dan sürpriz
09:37 Demet Akalın, Işın Karaca, Deniz Seki ve Cansu Kurtcu'dan 14 şubat şarkısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 10:27:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Silivri'de lodos ve yağış etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]