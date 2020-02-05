Silivri'de lodos ve yağış etkili oluyor - Son Dakika

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de lodos ve yağış etkili oluyor.

Silivri'de gece saatlerinden itibaren lodos ve yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sahilde dev dalgalar oluştu.