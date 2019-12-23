SİLİVRİ'DE LODOSUN BOYUTU GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

Silivri'de lodos nedeniyle 2 apartmanın çatısı zarar gördü. Oluşan dev dalgalar nedeniyle sahildeki kaldırım taşları yerlerinden söküldü. Bazı balıkçı tekneleri sahipleri tarafından karaya çıkartıldı.

Silivri'de lodos etkisiyle oluşan zararın boyutu gündüz ortaya çıktı. Mimarsinan Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın çatısı lodos nedeniyle zarar gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine Silivri itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, tehlike yaratan parçaları topladı.

Silivri'de sahilinde ise dev dalgalar sahil yürüyüş yolunu sular altında bıraktı. Zarar gören balıkçı tekneleri sahipleri tarafından karaya çıkartıldı. Dev dalgalar Yarlar mevkisinde çocuk parkını sular altına bıraktı. Dalgakıran mevkiinde dev dalgalar nedeniyle kaldırımlar taşları yerlerinden söküldü. Balıkçı Hakan Eken, "Sabah işe geldiğimiz de masalar, sandalyeler her taraftaydı." dedi.

Görüntü dökümü:

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-Silivri sahilinden görüntüler

İtfaiye ekiplerinden detaylar

-Denizden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin kopan parçaları toplaması

-Röportajlar

-Genel görüntüler

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