Silivri'de lüks yat yanarak battı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de lüks yat yanarak battı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Silivri'de lüks yat yanarak battı: 2 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Silivri açıklarında lüks bir yat, yanarak battı.

Silivri'de lüks yat yanarak battı: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Silivri açıklarında lüks bir yat, yanarak battı. Lüks yatta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre olay Silivri açıklarında yaşandı. Sarıyer'den Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu lüks yat, Silivri açıklarında yanmaya başladı. Çevredeki gemilerin ve sahil güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası yat batmaya başladı. Yangın sırasında yatın kamara kısmında bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Son anda kendilerini denize atan 3 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Denizden kurtarılan 3 kişi, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.


Sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartılan cenazeler, incelemelerin ardından Adil Tıp Kurumuna gönderildi. - İSTANBUL

Bozcaada, Sarıyer, Silivri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:47 Kaynak: İHA
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