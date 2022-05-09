SİLİVRİ'DE MARS'I BULANA 10 BİN LİRA ÖDÜL - Son Dakika
Üye Girişi

SİLİVRİ'DE MARS'I BULANA 10 BİN LİRA ÖDÜL

09.05.2022 11:13

SİLİVRİ'de yaşayan üniversite öğrencisi Berfin Akbaş, kaybolan kedisi 'Mars'ı bulmak için sokakları karış karış dolaşmaya başladı.

SİLİVRİ'de yaşayan üniversite öğrencisi Berfin Akbaş, kaybolan kedisi 'Mars'ı bulmak için sokakları karış karış dolaşmaya başladı. Hazırlattığı afişleri sokaklara asan, broşürleri ise çevredekilere dağıtan Berfin Akbaş, kedisini bulana 10 bin TL para ödülü vereceğini söyledi.

Silivri'de yaşayan 20 yaşındaki Berfin Akbaş, 'Mars' isimli çok sevdiği kedisini 1 Mayıs'ta kaybetti. Büyük üzüntü yaşayan Berfin Akbaş, sokak sokak dolaşarak onu aramaya başladı. Kedisini bulmak için afiş ve broşürler hazırlatan üniversite öğrencisi, kedisini bulana önce 2 bin 500 lira şeklinde ödül belirlerken, bu rakamı daha sonra 10 bin liraya çıkardı. Mars'ı bulmak için umutlarını yitirmeyen Berfin Akbaş, şimdi Silivri sokaklarını karış karış dolaşarak, hazırlattığı broşürleri dağıtıyor.

Mars'ın kendisi için çok özel bir kedi olduğunu belirten Akbaş, "Çok üzgünüm. Bize oğlum daha 6 aylıkken gelmişti. Benim için çok özel bir kedi. Diğer kedilerden korkardım. Onun sayesinde, kedim sayesinde diğer kedileri sevmeye başladım. Benim oğlum, 1 Mayıs Pazar gününden bu yana kayıp. Bugün tam bir hafta oldu. Biz onu çok özledik, çok seviyoruz" dedi.

Mars'ı hayvanseverlerden sahiplendiğini hatırlatan Berfin Akbaş, "Ön patisinde zaten küçük bir kırık vardı, yanlış kaynamış. Birazcık yan basıyordu. Yine de biz onu sahiplendik, onu biz çok özledik. Umarım bir an önce bulunur. Ben kedimi çok özledim. Her yerde onu arıyorum. Sahile de geldik, burada çok fazla insan var. Onlara kayıp ilanı dağıtarak kedimi aramaya devam ediyorum. Bulana 10 bin TL para ödülü vereceğiz. İlk olarak 2 bin 500 TL ödülle başlamıştık, şimdi ise 10 bin TL yaptık. Kedimi umutla bekliyorum, onu çok özledim. Umarım birileri bulur" diye konuştu.

SİLİVRİ'DE MARS'I BULANA 10 BİN LİRA ÖDÜL
SİLİVRİ'DE MARS'I BULANA 10 BİN LİRA ÖDÜL
SİLİVRİ'DE MARS'I BULANA 10 BİN LİRA ÖDÜL
SİLİVRİ'DE MARS'I BULANA 10 BİN LİRA ÖDÜL
SİLİVRİ'DE MARS'I BULANA 10 BİN LİRA ÖDÜL
SİLİVRİ'DE MARS'I BULANA 10 BİN LİRA ÖDÜL

YORUMLAR
500
İZMİR'DE 60 KAÇAK GÖÇMENE 387 BİN LİRA CEZA İZMİR'DE 60 KAÇAK GÖÇMENE 387 BİN LİRA CEZA Taraftarların şampiyonluk coşkusu 48 bin liraya mal oldu Taraftarların şampiyonluk coşkusu 48 bin liraya mal oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE MARS'I BULANA 10 BİN LİRA ÖDÜL - Son Dakika


Son Dakika
11:32 Kızını doktora götürmek için yola çıkan baba, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi
11:28 Geçim sıkıntısı yaşadığını anlatan genç kız "500 TL ile geçinemiyoruz" dedi, sosyal medya "saçlarının rengini" eleştirdi
11:21 Karayılan'ın en yakınındaki isimlerden biriydi: PKK'nın Zap sorumlusu Helima Efendak öldürüldü
11:20 Kadın müşteri kuryeyi şikayet etti, restoranın verdiği cevap ortalığı yıktı geçti
11:18 İkinci el konut satışında fiyatlar tavan yaptı: Yüzde 127'lik dev artış
11:16 Eski sevgilisini eğlence merkezinden kaçırdı, arabaya bindirip saatlerce dövdü: Savcı 16 yıl hapsini istedi
11:15 Nazi konseptli düğün tepkilere neden oldu
11:08 Adana'da dönerciler arasında silahlı çatışma: Seyyar dönerci iki kardeşi taradı
11:00 Davet ederse gezisine katılacak mı? Abdulkadir Selvi'den İmamoğlu'na yanıt geldi
10:55 Nepal, yerel seçimler öncesi sınır kapılarını kapatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 11:45:49. #1.11#
SON DAKİKA: SİLİVRİ'DE MARS'I BULANA 10 BİN LİRA ÖDÜL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement