Silivri'de metrelerce asfaltta sürüklenen eşek ve köpeği hayvanseverler kurtardı - Son Dakika

SİLİVRİ'nin Akören Mahallesi'nde bir traktör sürücüsü aracının arkasına bağladığı eşeği ve bir köpeği asfaltta metrelerce sürükledi. Yerde sürüklenen yaralı eşeği fark eden vatandaşlar müdahale ederek aracı durdurdu. Durumun jandarmaya ve Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği'ne (HAYKURDER) bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Yaralı eşek ve köpek koruma altına alınarak Silivri Belediyesine ait Rehabilitasyon Merkezine nakledildi. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı yaptığı açıklamada "Eşeğin nöbetçi hekim tarafından yapılan muayenesinde dizinde çıkık, tendonlarında hasar ve deri deformasyonları ile iç kanama riski olduğu tespit edildi. Tedavisine Silivri Belediyesi tarafından başlandı. Eşeğin hemen yanında şok halinde bir de siyah terrier köpeğimiz vardı. Her ikisi de koruma altında ve güvende" dedi.