Silivri'de metruk binada yangın

Silivri'de metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Silivri'de metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi Hastane Caddesi üzerindeki tek katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın yandaki apartmana sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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