Son Dakika Haberleri: Silivri'de Meydana Gelen Define Faciasıyla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı

Silivri'de Meydana Gelen Define Faciasıyla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı

51 dakika önce

Silivri'de meydana gelen define faciasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı Silivri Kaymakamı Ali Partal'dan "Göçükten değil içerideki gazdan karbondioksitten zehirlenme söz konusu"İSTANBUL - Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için kazı yapan 5 kardeşten ikisi...

Silivri'de meydana gelen define faciasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Silivri Kaymakamı Ali Partal'dan "Göçükten değil içerideki gazdan karbondioksitten zehirlenme söz konusu"

İSTANBUL - Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için kazı yapan 5 kardeşten ikisi karbondioksitten zehirlendi. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Silivri Kaymakamı Ali Partal,"Göçükten değil içerideki gazdan karbondioksitten zehirlenme söz konusu. Şuanda AFAD ekiplerimiz, İstanbul itfaiyemiz çalışıyor" dedi.
Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için tünel kazan 5 kişiden 2'si karbondioksitten zehirlendi. AFAD ve itfaiye ekipleri kardeşlere ulaşmaya çalışırken, Silivri Kaymakamı Ali Partal'da olay yerine gelerek açıklama yaptı.
"Göçükten değil içerideki gazdan karbondioksitten zehirlenme söz konusu"
Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Silivri Kaymakamı Ali Partal, "Toplam 5 kişi define aramak için bölgede epeyce zamandır konuşlanmışlar. Bir yazlık ev kiralamışlar. Bu evin içerisinden itibaren kazıya başlamışlar. Şuanda 2 kişi olduğu değerlendiriliyor. Göçükten değil içerideki gazdan karbondioksitten zehirlenme söz konusu. Şuanda AFAD ekiplerimiz, İstanbul itfaiyemiz çalışıyor. Şuan gözaltında 3 kişi var" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:03 Kaynak: İHA

AFAD, İstanbul, Silivri, 3. Sayfa
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