Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA
Silivri'de evin mutfağındaki buzdolabının motorunun patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın sonucu mutfak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Yenimahalle'de bulunan bir sitede meydana geldi. Daireden dumanların geldiğini gören vatandaşlar İtfaiye ekiplerine haber verdi. Yoğun dumanların kapladığı bina sakinleri kendi imkanlarıyla kendilerini dışarı attı. Olay yerine İBB Silivri İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bodrum kattaki evin mutfağında çıkan yangını söndürdü. İlk belirlemelere göre yangının buzdolabının motorunun patlaması sonucu çıktığı tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 23:50 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! SİLİVRİ'DE MOTORU PATLAYAN BUZDOLABI YANGIN ÇIKARDI - Son Dakika