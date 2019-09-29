Silivri'de mühürlenen okullardan eşyalardan taşınıyor 1
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SİLİVRİ'DE MÜHÜRLENEN OKULLARDAN EŞYALARDAN TAŞINIYOR 1 (Havadan görüntüler)
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:31 Kaynak: DHA
SİLİVRİ'DE MÜHÜRLENEN OKULLARDAN EŞYALARDAN TAŞINIYOR 1 (Havadan görüntüler)
Deprem uzmanı Ersoy: Artçılar 1 ay daha devam edebilir İngiltere'de polisten kaçan aracın köşeye sıkıştırıldığı anlar kamerada "Osmanlı Torunu" İngiltere Başbakanı'nın yasak aşk yaşadığı öne sürüldü 20 yaşındaki gencin, gelin arabası yaptırdığı aracının altında cesedi bulundu