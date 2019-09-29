Son Dakika Haberleri: Silivri'de mühürlenen okullardan eşyalardan taşınıyor 1
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Silivri'de mühürlenen okullardan eşyalardan taşınıyor 1

38 dakika önce

SİLİVRİ'DE MÜHÜRLENEN OKULLARDAN EŞYALARDAN TAŞINIYOR 1 (Havadan görüntüler)

SİLİVRİ'DE MÜHÜRLENEN OKULLARDAN EŞYALARDAN TAŞINIYOR 1 (Havadan görüntüler)

Silivri'de mühürlenen okullardan eşyalardan taşınıyor 1

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:31 Kaynak: DHA
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