Son Dakika Haberleri: Silivri'de mühürlenen okullardan eşyalardan taşınıyor 1 (havadan görüntüler)
Son Dakika Güncel Haber

Silivri'de mühürlenen okullardan eşyalardan taşınıyor 1 (havadan görüntüler)

1 saat önce

Serdal ALTINTEPE İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı bina ve kurumlarda incelemeler devam ediyor.

Silivri'de mühürlenen okullardan eşyalardan taşınıyor 1 (havadan görüntüler), System.String[]
Mertcan ÖZTÜRK - Serdal ALTINTEPE
İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı bina ve kurumlarda incelemeler devam ediyor.


Ekiplerin incelemeleri doğrultusunda Silivri'de Çeltik Anaokulu ve Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu mühürlendi.  Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu öğrencileri,  eğitimlerine okulun ortaokul bölümünün bulunduğu binada devam edecek. Deprem öncesinde okulda tam gün eğitim verilirken, yarından itibaren öğrenciler sınıfların yetersiz olması nedeniyle sabah ve öğleden sonra olmak üzere eğitim görecek.


Okuldaki eşyalar veliler, öğretmenler ve öğrencilerin yardımıyla, ortaokul binasına taşındı. Taşıma işlemine yardım eden öğrenci velisi Zülfü Bayram, "Okulumuzda hasar var. Çocuklar panikledi. Öğretmenler, öğrencilere yardımcı oldu. Sınıflarımızı taşıdık, yarın eğitim devam edecek. Korku ve panik devam ediyor, çocuklar uyurken bile panikliyorlar. Üç gün dışarıda uyudular artık eve döndük" diye konuştu.
Hasar gören okulun 5. sınıf öğrencisi Emirhan Terece deprem anında yaşadıklarını korkuyu anlattı. Terece, "Deprem olduğunda telaşlandık, bizim için kötü bir andı. Şimdi okul mühürlendi. Öğrenciler olarak eğitime devam edemeyebilirdik, diğer tarafa geçiyoruz" dedi.


55 OKUL İNCELENDİ
Bölgede incelemeler sürerken bu kapsamda şu ana kadar Silivri'de bulunan 65 okuldan 55'inde inceleme yapıldı. Hasar tespiti olmayan okullarda eğitimin yarın devam edeceği öğrenildi.


İstanbul, Silivri, Çeltik, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem uzmanı Ersoy: Artçılar 1 ay daha devam edebilir
Chp genel başkanı kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu Son Dakika: İmamoğlu'nun "Çağrılmadım" iddiasına Valilik'ten yazılı açıklama: Bu toplantıya katılması görev ve sorumluluğudur Adana'da İki kadın sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 16:53:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri'de mühürlenen okullardan eşyalardan taşınıyor 1 (havadan görüntüler)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]