Silivri'de müzikholde işlediği cinayete böyle hazırlık yapmış

Az çalışıp, kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği iş arkadaşını öldürdü.

Cinayetin hemen öncesinde silahıyla hazırlık yapma anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVANİSTANBUL(DHA)

Silivri'de kendisinden daha az çalıştığını iddia ettiği iş arkadaşı Mehmet Aslan'ı(19) işyerinde kanepede otururken başından tabancayla vurarak öldüren şüpheli Hasan Y. memleketine kaçarken otobüste gözaltına alındı. Şüphelinin öldürdüğü arkadaşının para ve cep telefonunu da gasp ettiği belirlendi. Suçunu itiraf eden şüpheli Hasan Y. 15 gündür birlikte müzikolde çalışıyorduk. Hem benden az çalışıyor, hem de bana hakaret ediyordu. Bir anlık kararla olayı yaptım. dediği öğrenildi. Şüphelinin cinayet öncesi silahıyla hazırlık yapma anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

MÜZİKOLDE CİNAYET İŞLENDİ

Silivri'de Yeni Mahalle, Çizgi Sokak üzerinde bulunan müzikholde 21 Ekim Pazartesi günü saat 1630 sıralarında meydana gelen olay şöyle gelişti; Mehmet Aslan ve Hasan Y.(20) 2 hafta boyunca beraber Silivri'de bulunan müzikholde garson olarak çalıştı. İkili arasında günlerdir az-çok çalışmak ve hakaret iddiaları yüzünden tartışmalar çıkıyordu. Olay günü temizlik saatinde koltukta oturan Mehmet Aslan'ın yanına yaklaşan Hasan Y. silahını çekerek başına bir el ateş etti. Mehmet Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli ise yaya olarak olay yerinden kaçtı.

CİNAYETTEN ÖNCE ANTREMAN YAPMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerinde Hasan Y.'nin cinayet öncesinde silahıyla oynayarak adeta deneme yaptığı tespit edildi. Görüntü inceleme sonucu şüphelinin Esenler Otogarından Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıktığını belirledi.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜSE DÜZENLENEN BASKINLA YAKALANDI

Bunun üzerine takibe alınan şüphelinin bindiği şehirlerarası yolcu otobüsüne Kocaeli'nde operasyon yapıldı. Şüpheli Hasan Y. gözaltına alınırken, üzerinde yapılan aramada Hasan Y.'den gasp ettiği 2 bin lira para ile olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliğinde suçunu itiraf eden şüpheli Hasan Y. Mehmet Aslan'ın kendisinden daha az çalıştığını ve kendisine sürekli hakaret edip aşağıladığını iddia etti. Olay günü temizlik yapılacak saatte mağduru koltukta otururken gördüğünde sinirlendiğini anlatan Hasan Y.'nin anlık bir kararla cinayeti işlediğini daha sonra kaçtığını anlattığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.