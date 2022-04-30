Silivri'de nesli tükenmek üzere olan 'balaban kuşu' bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Silivri'de nesli tükenmek üzere olan 'balaban kuşu' bulundu

30.04.2022 15:12

Silivri'de nesli tükenmek üzere olan 'balaban kuşu' bulundu Silivri'de bir işyerinin bahçesinde nesli tükenmek üzere olan balaban kuşu bulundu.

Silivri'de nesli tükenmek üzere olan 'balaban kuşu' bulundu

İSTANBUL - Silivri'de bir işyerinin bahçesinde nesli tükenmek üzere olan balaban kuşu bulundu. Yaralı kuş yetkililerce koruma altına alındı.

Nesli tükenmekte olan kuşlar listesinde yer alan ve koruma altında bulunan balaban kuşu Selimpaşa'da bir işyerinin bahçesinde yaralı halde bulundu. Kızılay Silivri Şube Başkanı Emrah Aydın tarafından işyerinin bahçesinde fark edilen balaban kuşu, Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi. 'Balaban kuşu'nun Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Silivri'de nesli tükenmek üzere olan 'balaban kuşu' bulundu
Silivri'de nesli tükenmek üzere olan 'balaban kuşu' bulundu
Silivri'de nesli tükenmek üzere olan 'balaban kuşu' bulundu
Silivri'de nesli tükenmek üzere olan 'balaban kuşu' bulundu

YORUMLAR
500
Yüksekova'da nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' bulundu Yüksekova'da nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' bulundu Antalya'da bahçeye düşen ve nesli tükenmekte olan 'Balaban Kuşu' koruma altına alındı Antalya'da bahçeye düşen ve nesli tükenmekte olan 'Balaban Kuşu' koruma altına alındı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de nesli tükenmek üzere olan 'balaban kuşu' bulundu - Son Dakika


Son Dakika
15:26 Marmara'daki deprem sonrası bütün Türkiye'ye uyarı: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
15:08 Erdoğan'a kaldığı odanın numarasının 1453 olması soruldu!
14:52 Rus devlet televizyonunda skandal görüntü: Nükleer saldırı haritası yayınlandı, hangi şehre kaç saniyede füze düşeceği konuşuldu
13:57 CHP'li vekil simsiyah akan Ergene nehrinin kenarından sordu: Hani eylem planı vardı?
13:10 Bakanlığın koronavirüs tablosunda hata: Aktif vaka sayısı eksiye düştü
11:50 Elektriği kesilen yurttaş anlattı: Çocuklarımın günlerce aç kaldığı zamanlar oluyor, intiharı bile düşündüm
14:40 Erdoğan Musk'ın Twitter'ı satın almasına temkinli yaklaştı: Biz ülkemizi düşünmek zorundayız
14:39 Kanseri atlatarak Türkiye Güzeli seçilen Gamze Balım ekranlara dönüş müjdesi verdi
14:11 Erdoğan'dan İBB çalışanı olduğu öne sürülen Şafak D. hakkında görüş: Hesabının verilmesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 15:33:38. #1.12#
SON DAKİKA: Silivri'de nesli tükenmek üzere olan 'balaban kuşu' bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement