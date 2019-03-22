Son Dakika Haberleri: Silivri'de Nevruz Konseri

Silivri'de Nevruz Konseri

56 dakika önce

Baharın müjdecisi olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı, Silivri'de Alişan ve Demet Akalın konseriyle kutlandı.

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Baharın müjdecisi olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı, Silivri'de Alişan ve Demet Akalın konseriyle kutlandı.

Silivri Festival Alanında Nevruz Bayramı etkinliği kapsamında sanatçılar Alişan ve Akalın konser verdi.

Etkinlikte konuşma yapan Cumhur İttifakı Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz, Silivri için yola çıktıklarını belirterek1 Nisan itibariyle Silivri'de her şey güzel olacağını söyledi.

Konuşmalardan sonra sahne alan Demet Akalın ve Alişan, bir birinden güzel eserlerini seslendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:47 Kaynak: AA

Demet Akalın, Nevruz Bayramı, Alişan, Silivri, Güncel
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