Silivri'de Nevruz Konseri
56 dakika önce
Baharın müjdecisi olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı, Silivri'de Alişan ve Demet Akalın konseriyle kutlandı.
Baharın müjdecisi olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı
, Silivri
'de Alişan
ve Demet Akalın
konseriyle kutlandı.
Silivri Festival Alanında Nevruz Bayramı etkinliği kapsamında sanatçılar Alişan ve Akalın konser verdi.
Etkinlikte konuşma yapan Cumhur İttifakı Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz
, Silivri için yola çıktıklarını belirterek1 Nisan itibariyle Silivri'de her şey güzel olacağını söyledi.
Konuşmalardan sonra sahne alan Demet Akalın ve Alişan, bir birinden güzel eserlerini seslendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:47 Kaynak: AA
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