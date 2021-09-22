Silivri'de öldürülen Mertcan Kaya cinayetinde sanıklara müebbet hapis istemi - Son Dakika

İstanbul Silivri'de, doğum günü kutlaması sırasında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mertcan Kaya'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, 8 sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi talep edildi. Sanıklar bugün hakim karşısına çıkacak.

Silivri'de 17 Mayıs'ta meydana gelen olayda, sahilde doğum günü kutlaması yapan gençlerle o sırada oradan geçen başka bir grup arasında çıkan kavgada Mertcan Kaya (23) bıçaklanarak hayatını kaybetmiş, kardeşi Metehan Kaya (17) ise yaralanmıştı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheli tutuklanmıştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaya'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

"Ortalık karışınca yerde bulduğum bıçağı önce Mertcan'a sonra kardeşi Metehan'a sapladım"

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, sanık Alican Aydınlı'nın ifadesinde, "Arkadaşlarım Ebubekir, Akant, Emre Emir ve ben sahilde oturup alkol alıyorduk. Daha sonra Ebubekir tuvalete gitti. Döndüğünde omuz atma meselesinden bahsediyordu. Bir şahsın kendisine omuz attığını, gidip onunla konuşmak istediğini söyledi. Omuz atan şahsın olduğu tarafa yönelince biz de onu yalnız bırakmamak için arkasından gittik. Ebubekir omuz atan ismini olay nedeniyle öğrendiğim Metehan ile konuşurken ağabeyi Mertcan yanımıza gelerek, 'bu çocuk size ne yaptı, konuşmak istiyorsanız benimle konuşun' dedi. Ebubekir'e küfür etti. Akant, 'niye küfür ediyorsun' der demez Mertcan Akant'a tokat attı. Sonra ortalık karıştı. Karşı grup Ebubekir ve diğer arkadaşlarıma saldırmaya başladılar. Ortalık karışınca yerde bulduğum bıçağı önce Mertcan'a daha sonra kardeşi Metehan'a birer defa olmak üzere sapladım. Karambol esnasında her ikisinin de karın boşluğunu hedef alarak bıçağı sapladım. Olay esnasında içkinin tesirinde olduğum için böyle bir şey yaptım. Daha sonra olay yerinden uzaklaştım. Bıçağı giderken kumsala attım. Sonrasında Ebubekir, Akant ve Emre Emir'e 'şu an konuşmak istemiyorum, bıçağı ikisine de sapladım' dedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum" dediği anlatıldı.

Yaralanan Metehan Kaya, ağabeyine bir anda saldırdıklarını söyledi

Diğer sanıkların, Mertcan Kaya ile Metehan Kaya'yı bıçaklamadıklarını söyleyerek, suçlamaları kabul etmediğinin anlatıldığı iddianamede, Metehan Kaya'nın ifadesinde, olay günü arkadaşları ile eğlenmek için sahile gittiklerini, lavabodan dönerken bu gruptan ismini bilmediği şahsın kendisine bir şeyler söylediğini ancak ne dediğini anlamadığını, hiç bir şey söylemeden kendi arkadaşlarının yanına gittiğini, az ileride arkadaşları ile birlikte oturan ağabeyi Mert Can Kaya'ya selam vermek için yanlarına gittiğinde on kişilik grubun arkadaşlarına sataştığını gördüğünü, bunun üzerine şahısların yanına giderek hayırdır bir şey mi var dediğini, ağabeyi Mertcan'ın 'ağabeyiyim, konuşacaksanız burada konuşun dediğini', Akant'ın küfür ettiğini, ağabeyinin 'siz kim oluyorsunuz' diye karşılık verince şahısların ağabeyinin üzerine saldırdıklarını, ağabeyinin grubun arasından çekip almak için bu şahısların arasına daldığını, kendisine de yumruk attıklarını, karmaşada kimin yumruk attığını görmediğini, sonrasında kavganın yatışır gibi olduğunu, şahısların ağabeyi Mertcan'ın yanına giderek konuşmaya başladıklarını, o sırada birdenbire ağabeyinin olduğu taraftan bağrışma ve küfür sesleri geldiğini, Akant isimli şahsın 'ne duruyorsunuz vursanıza' deyince hepsinin bir anda ağabeyine saldırdıklarını söylediği kaydedildi.

ATK raporunda yaralanmanın öldürücü nitelikte olduğu anlatıldı

İddianamede, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, maktul Mertcan Kaya'nın vücudunda, bir adet kesici delici alet yarası olduğunun, yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğunun ve ölümünün yaralanmaya bağlı iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiğinin belirtildiği kaydedildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Silivri Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün raporuna göre Metehan Kaya'nın yaralanmasının yaşamı tehlikeye sokacak şekilde olduğu belirtildi.

Şüpheli Alican Aydınlı'nın bıçağı ile Mertcan Kaya ile Metehan Kaya'yı bıçakladığının anlatıldığı iddianamede, diğer şüphelilerin Alican Aydınlı ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğinin anlatıldığı iddianamede, sanıkların Mertcan Kaya'yı 'kasten öldürme' suçundan müebbet, Metehan Kaya'yı ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıklar, bugün Silivri Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL