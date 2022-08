SİLİVRİ'DE ONLARCA LEYLEK ÖLDÜ, MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ: 'ELEKTRİKTEN DOLAYI ÖLÜYORLAR'

SİLİVRİ'de onlarca leylek öldü. İddiaya göre leylekler, göç yolu sırasında yüksek gerilim hatlarına çarparak hayatını kaybetti. Mahalle sakinlerinden Vedat Hatipoğlu, "Yüksek gerilimler var pervanelerin bağlantıları var, tedbir alınması lazım. Bizim belediyeleri müracaatımız pet etkili olmuyor. Elektrik direklerine konuyorlar, artı ve eksi elektrikten dolayı ölüyorlar" dedi. Radife Darılmaz da, "Köyün içine girince ölü leylekleri görüyoruz. Üzülüyoruz, onların da canı var" şeklinde konuştu.

Sonbaharın yaklaşmasıyla leylekler göç etmeye başladı. Silivri'nin Küçük Sinekli Mahallesi'nde onlarca leylek günlerdir yol kenarında ölü halde duruyor. İddiaya göre, leylekler elektrik akımına kapılarak öldü. Duruma tepki gösteren Küçük Sinekli Mahallesi sakinleri leyleklerin her sene bu şekilde öldüğünü belirtti.

"ÜZÜLÜYORUZ ONLARIN DA CANI VAR"Silivri Sinekli Mahallesi sakinlerinden Radife Darılmaz, "Göç zamanı olduğu için ölüyorlar. Toplu uçuş olunca tellere konuyorlar. Köyün içine girince ölü leylekleri görüyoruz. Üzülüyoruz, onların da canı var" şeklinde konuştu.

"HER SENE OLUYO"Vedat Hatipoğlu da her yıl aynı görüntülerle karşılaştığını belirterek, "Her sene oluyor. Elektrik tellerine takılıyorlar. Yüksek gerilimler var pervanelerin bağlantıları var, tedbir alınması lazım. Bizim belediyeleri müracaatımız pek etkili olmuyor. 15 Mart'ta geliyorlar, ağustos ayından sonra göçmeye başlıyorlar. Elektrik direklerine konuyorlar, artı ve eksi elektrikten dolayı ölüyorlar. Elimizden bir şey gelmiyor" diye konuştu

"HAYVANLARA KARŞI EZİYET"

Seher Hatipoğlu ise "Alışamadık. Bu kötü bir şey. Hayvanlara karşı eziyet. Bugüne kadar bunların görülmesi lazım. Haber yapıldıktan sonra herkes duyacak. Biz herkese anlatmaya çalışıyoruz. En azından seneye böyle kötü görüntülerle karşılaşmayız" dedi.

- İstanbul