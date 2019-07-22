SİLİVRİ'DE OT YANGINI GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI
1 saat önce
Silivri'de belirlenemeyen bir nedenle çıkan ot yangını güçlükle kontrol altına alındı.
Silivri Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:59 Kaynak: DHA
'de belirlenemeyen bir nedenle çıkan ot yangını güçlükle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 14.45 sıralarında Selimpaşa
Mahallesi Aşıklar Tepesi mevkiinde çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Silivri, Gümüşyaka
, Çanta ve Selimpaşa ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.
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