Son Dakika Haberleri: Silivri'de ot yangını güçlükle kontrol altına alındı
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Silivri'de ot yangını güçlükle kontrol altına alındı

1 saat önce

SİLİVRİ'de belirlenemeyen bir nedenle çıkan ot yangını güçlükle kontrol altına alındı.

Silivri'de ot yangını güçlükle kontrol altına alındı, System.String[]
SİLİVRİ'de belirlenemeyen bir nedenle çıkan ot yangını güçlükle kontrol altına alındı. Yangın, saat 14.45 sıralarında Selimpaşa Mahallesi Aşıklar Tepesi mevkiinde çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Silivri, Gümüşyaka, Çanta ve Selimpaşa ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.

- İstanbul
Gümüşyaka, Selimpaşa, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:01 Kaynak: DHA
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