Son Dakika Haberleri: Silivri'de ot yangını paniğe neden oldu
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Silivri'de ot yangını paniğe neden oldu

1 saat önce

Silivri D-100 karayolu kenarında otlar ve ağaçlık alan bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Silivri'de ot yangını paniğe neden oldu, System.String[]
Silivri D-100 karayolu kenarında otlar ve ağaçlık alan bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın çevrede paniğe sebep oldu.

Silivri D-100 karayolu kenarında otluk ve ağaçlık alan bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, park halinde bulunan araçların kaldırılması için anons yaptı.

Park halindeki araçlara alevlerin yaklaşmasını vatandaşlar önledi

Bazı araç sahipleri otomobillerini kaldırırken, sahibi bulunamayan araçlara yaklaşan alevlere de yakınlarda bulunan hastane çalışanları yangın tüpleriyle müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:49 Kaynak: İHA
İtfaiye, Silivri, 3. Sayfa
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