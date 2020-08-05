Silivri'de otluk alan yandı, meyve ağaçları zarar gördü - Son Dakika

SİLİVRİ'de otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangında meyve ağaçları zarar görürken, diğer yangında ise bir baraka küle döndü.

Yangın, akşam saat 18.00 sıralarında Akören Mahallesindeki otluk alanda çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu İtfaiyeye bildirdi. Bu sırada otluk alanda çıkan yangın yakındaki çiftlik bahçesinde bulunan elma ağaçlarını sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını geniş alana yayılmadan söndürdü. Bir başka yangın noktası ise Gazitepe mahallesindeki yaşandı. Geniş alanda çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.

BARAKA YANDI