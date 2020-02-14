Silivri'de otobüsün çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
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Silivri'de otobüsün çarptığı kadın yaralandı

6 saat önce

SİLİVRİ'de yolcu otobüsünün çarptığı 70 yaşındaki kadın yaralandı.

Silivri'de otobüsün çarptığı kadın yaralandı, System.String[]
SİLİVRİ'de yolcu otobüsünün çarptığı 70 yaşındaki kadın yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alibey Mahallesi'nde bulunan Silivri Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Silivri- Yenibosna hattında yolcu taşıyan 34 FD 8789 plakalı Şenol D.'nin kullandığı Özel Halk Otobüsü, otogar içerisinde durakta yolcu indirdi. Ardından hareket etmesiyle elinde alışveriş poşetleri olan 70 yaşındaki Sabriye S'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşerek vücudunun bir kısmı otobüsün altında kalan kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Sabriye S'ye sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Acılar içinde kıvranan kadın, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sedyeye alınarak ambulansa konuldu. Yaralı kadın, Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


- İstanbul
Yenibosna, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:51 Kaynak: DHA
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