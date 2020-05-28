SİLİVRİ'DE OTOMOBİL, ÇATALCA'DA TIR DORSESİ YANDI - Son Dakika

Silivri'de bir otomobil ve Çatlca'da bir TIR'ın dorsesi, dün akşam saatlerinde yandı. Yangınlarda can kaybı ve yaralanma bulunmazken, maddi hasar meydana geldi.

Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde park halindeki bir otomobil, elektrik direğinden üstüne düşen kıvılcım sonucu yanmaya başladı. Otomobilden yükselen alevleri gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil yangınına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Öte yandan aynı saatlerde Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde ise bir TIR'ın hurda plastik ve karton yüklü dorsesinde yangın çıktı. Yangını fark eden TIR'ın sürücüsü, TIR'ı yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi. İki olayda da an kaybı ve yaralanma bulunmazken, maddi hasar meydana geldi.

- İstanbul