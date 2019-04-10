Son Dakika Haberleri: Silivri'de Otomobil Denize Düştü

Silivri'de Otomobil Denize Düştü

20 dakika önce

Silivri dalgakıran mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla denize düştü.

Silivri'de Otomobil Denize Düştü, System.String[]
Silivri dalgakıran mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla denize düştü.

Alınan bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Dalgakıran mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 FG 737 plakalı otomobil 3 metre yükseklikten denize düştü.

Denize otomobiliyle düşen sürücü kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çekici yardımıyla otomobil bulunduğu yerden çıkartıldı, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:33 Kaynak: AA
Silivri, Güncel
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