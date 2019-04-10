Son Dakika Haberleri: Silivri'de Otomobil Denize Uçtu, Sürücüyü Sahildekiler Kurtardı

Silivri'de Otomobil Denize Uçtu, Sürücüyü Sahildekiler Kurtardı

1 saat önce

SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil denize düştü.

Silivri'de Otomobil Denize Uçtu, Sürücüyü Sahildekiler Kurtardı, System.String[]
SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil denize düştü. Sürücüyü sahildekiler kurtardı.

Silivri Sahili Dalgakıran mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen 59 FG 737 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince aracıyla birlikte denize düştü. Bu sırada sahilde olan bir kişi denize atlayarak, otomobilin içinde olan sürücüyü kurtardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  Denizden çıkarılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Denize düşen otomobil ise çekiciyle karaya çıkarıldı. 

"ZAR ZOR CAMDAN ÇIKARDIM KİMSE OLMASA BOĞULMUŞTU"

Şoförü kurtarmak için denize atlayan Erhan Karpat, "Araç burada manevra yapınca kayıp denize düştü. Ben de koşarak gelip baktım ne oluyor diye. İçeriden çıkamayınca suya atladım zar zor camdan çıkardım. Kimse olmasa boğulmuştu. Çünkü takılmış bir yere çıkamıyordu." dedi. 

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:11 Kaynak: DHA
Silivri Sahili, Güncel
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