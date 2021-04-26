Silivri'de otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Silivri'de bir otomobil, önünde seyir eden kamyona arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Büyükçavuşlu-Silivri yolu Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Furkan Tezcan idaresindeki 34 RB 8850 plakalı otomobil, önünde ilerleyen 61 K 15530 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerinde dubalarla önlem alarak trafiğin akışını sağladı. Feci şekilde can veren sürücünün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından araçtan çıkarıldı. Kazaya karışan kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından sürücü Yusuf Furkan Tezcan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yusuf Eker/İHA)