Silivri'de otomobil kanala devrildi
8 saat önce
Silivri'de bir otomobil, yol kenarındaki kanala devrildi.
Silivri
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:44 Kaynak: AA
'de bir otomobil, yol kenarındaki kanala devrildi.
Alınan bilgiye göre, Değirmenköy Mahallesi D-100 kara yolunda seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 39 LS 527 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki kanala devrildi.
Kazada sürücü yara almazken, otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.
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