Son Dakika Haberleri: Silivri'de otomobil kanala devrildi

Silivri'de otomobil kanala devrildi

8 saat önce

Silivri'de bir otomobil, yol kenarındaki kanala devrildi.

Silivri'de otomobil kanala devrildi, System.String[]
Silivri'de bir otomobil, yol kenarındaki kanala devrildi.
Alınan bilgiye göre, Değirmenköy Mahallesi D-100 kara yolunda seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 39 LS 527 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki kanala devrildi.
Kazada sürücü yara almazken, otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:44 Kaynak: AA
Silivri, Güncel
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