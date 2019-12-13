Silivri'de otomobil takla attı: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de otomobil takla attı: 7 yaralı - Son Dakika

Silivri'de otomobil takla attı: 7 yaralı

6 saat önce

Silivri'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Silivri'de otomobil takla attı: 7 yaralı, System.String[]

Silivri'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Araç içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı.


Kaza, 12.30 sıralarında Çeltik- Çerkezköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 YD 2822 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil takla attı. Araç içerisinde bulunan 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleden sonra tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. - İSTANBUL

Çerkezköy, Silivri, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:24 Kaynak: İHA
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