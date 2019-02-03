Son Dakika Haberleri: Silivri'de Otomobil Yangını

Silivri'de Otomobil Yangını

47 dakika önce

Silivri'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Silivri'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle mevkisinde park halinde bulunan 59 RH 024 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:39 Kaynak: AA

İtfaiye, Silivri, Güncel
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