Silivri'de Otomobil Yangını
47 dakika önce
Silivri'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Silivri
'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yeni Mahalle
mevkisinde park halinde bulunan 59 RH 024 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:39 Kaynak: AA
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