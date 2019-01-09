Son Dakika Haberleri: Silivri'de Otomobilin Çarptığı Lise Öğrencisi Yaralandı

Silivri'de Otomobilin Çarptığı Lise Öğrencisi Yaralandı

1 saat önce

SİLİVRİ'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 17 yaşındaki lise öğrencisi Ürküş Ali D. yaralandı.

Silivri'de Otomobilin Çarptığı Lise Öğrencisi Yaralandı, System.String[]
SİLİVRİ'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 17 yaşındaki lise öğrencisi Ürküş Ali D. yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yeni Mahalle Belediye Konutları alt geçidi General Ali İhsan Türkkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Okul arkadaşlarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Ürküş Ali D.'ye seyir halindeki 34 ZMG 41 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç öğrenci, savrularak yere düşütü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı genci, ambulansa alarak yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Ürküş Ali D.'nin hastanedeki tedavisi sürerken çarpan otomobilin sürücüsü Özkan Ş. ifadesi için karakola götürüldü. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:52 Kaynak: DHA

Ali ihsan, Yeni Mahalle, Güncel
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