Silivri'de Otomobilin Çarptığı Lise Öğrencisi Yaralandı
1 saat önce
SİLİVRİ'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 17 yaşındaki lise öğrencisi Ürküş Ali D. yaralandı.
SİLİVRİ'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 17 yaşındaki lise öğrencisi Ürküş Ali D. yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Yeni Mahalle
Belediye Konutları alt geçidi General Ali İhsan Türkkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Okul arkadaşlarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Ürküş Ali D.'ye seyir halindeki 34 ZMG 41 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç öğrenci, savrularak yere düşütü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı genci, ambulansa alarak yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Ürküş Ali D.'nin hastanedeki tedavisi sürerken çarpan otomobilin sürücüsü Özkan Ş. ifadesi için karakola götürüldü.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:52 Kaynak: DHA
Talihsiz Sürücü, Önüne Çıkan Martıya Çarpmamak İçin Kaza Yaptı
Son Dakika! Suriye'den Çekilme Kararı Alan ABD'den Yeni Açıklama: Trump'ın Kararı Kesin
Rus Askeri ile YPG'liler Membiç Kırsalında Ortak Devriyede Görüntülendi
Bakan Müjdeyi Verdi! Paralı Poşet Uygulamasında Vatandaşın Dediği Oldu