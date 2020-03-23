SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN TIR'A ÇARPMASIYLA 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN TIR'A ÇARPMASIYLA 1 KİŞİ YARALANDI

6 saat önce

Haber: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri TEM otoyolunda otomobilin TIR'a çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN TIR'A ÇARPMASIYLA 1 KİŞİ YARALANDI, System.String[]

Haber: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri TEM otoyolunda otomobilin TIR'a çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM otoyolu Kınalı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BF 2256 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yabancı plakalı TIR'a çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Trafik bir süre tek şeritten verildi. Araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan otomobil görüntüsü


TEM Otoyolu, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:42 Kaynak: DHA

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