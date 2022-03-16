SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTI - Son Dakika
Üye Girişi

SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTI

16.03.2022 09:41

SİLİVRİ'de yolun karşısına geçmeye çalısan Merve Uysal'a otomobil çarptı.

SİLİVRİ'de yolun karşısına geçmeye çalısan Merve Uysal'a otomobil çarptı. Çenesi ve bacaklarında kırıklar oluşan Uysal'ın ameliyat edileceği öğrenilirken, sürücü gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 12 Mart Cumartesi saat 08.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde yaşandı. İş yerine gitmek için evden çıkan 23 yaşındaki Merve Uysal'a yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Uysal, yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı kadını tedavisi yapılması için özel bir hastaneye götürürken, sürücü ise gözaltına alındı. Çenesi ve bacaklarında kırıklar olan Merve Uysal'ın ameliyat edileceği öğrenildi. Yaşanan kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTI
SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTI
SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTI
SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTI

YORUMLAR
500
Polislerin gözü önünde yaya çarptı... Kazada kadın yaya ağır yaralandı erkek yaya ise adım farkıyla kazadan kurtuldu Polislerin gözü önünde yaya çarptı... Kazada kadın yaya ağır yaralandı erkek yaya ise adım farkıyla kazadan kurtuldu Son dakika haber... ÇEKMEKÖY'DE YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİL ÇARPTI O ANLAR KAMERADA Son dakika haber... ÇEKMEKÖY'DE YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİL ÇARPTI O ANLAR KAMERADA

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTI - Son Dakika


Son Dakika
09:52 Milyonların gözü kulağı bu haberde! 3600 ek gösterge için kritik toplantı bugün
09:39 Bir Rus general daha öldürüldü: Rusya, cephede komuta kademesini kaybetmeye devam ediyor
09:35 Ağabeyi beyzbol sopasını tüm gücüyle bebeğin kafasına vurdu! Anneye tepkiler çığ gibi
09:28 Bu da ATM dolandırıcısı: 38 kişiyi ATM bozuk diye kandırdı, 100 bin liralarını çalı
09:26 Songül Karlı'ya hayranlarından sitem: O ilk yıllardaki güzelliğin kalmadı, filtreyi bırak!
09:04 Ya Eyfel Kulesi bombalansaydı? Ukrayna Parlamentosu'ndan kurgu video
08:56 Eskiden futbol stadıydı, şimdi Ukraynalı mültecilerin toplanma merkezi!
08:37 Savaş bölgesindeki Ukraynalılar Türkiye'den gelen yardım tırlarını görünce gözyaşlarına boğuldu: İşte o görüntüler
08:35 İsrail'de kırmızı bültenle aranıyordu: Suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı
08:32 Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği! Acun Ilıcalı'dan onun yerine özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 09:57:51. #1.13#
SON DAKİKA: SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement