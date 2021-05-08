SİLİVRİ'DE OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI - Son Dakika

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Eşinin kaza yaptığını duyunca hastaneye koştu, nişanlı olduğunu öğrendi

Silivri'de otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında D-100 Karayolu Işıklar mevkiinde meydana geldi. 34 LK 1120 plakalı otomobille minibüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Silivri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.