Silivri'de Otomotiv Yedek Parça Fabrikasında Yangın
1 saat önce
Eren ERMİŞ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'un Silivri ilçesinde bir otomotiv yedek parça fabrikasında yangın çıktı.
Eren ERMİŞ/ İSTANBUL DHA
- İSTANBUL'un Silivri
ilçesinde bir otomotiv yedek parça fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Silivri Kınalı
Mevkii Sancaktepe
Mahallesi Klas Sokak üzerindeki otomotiv yedek parçası üreten fabrikada saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Otomobil aydınlatma sistemi üzerine üretim yapan 3000 metrekarelik fabrikanın baca bölümünde çıkan yangını gören güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak büyümeden söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:00 Kaynak: DHA
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