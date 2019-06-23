Son Dakika Haberleri: Silivri'de oyunu kullanan denize akın etti
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Silivri'de oyunu kullanan denize akın etti

1 saat önce

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra denize akın ettiBirçok ilçesinden oylarını kullandıktan sonra Silivri'ye gelen vatandaşlar, plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra denize akın etti
Birçok ilçesinden oylarını kullandıktan sonra Silivri'ye gelen vatandaşlar, plajlarda yoğunluk oluşturdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları sık sık uyardı.
Silivri'de oyunu kullanan denize akın etti
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:09 Kaynak: AA
İstanbul, Silivri, Güncel
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