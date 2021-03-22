Silivri'de paletlerin bulunduğu depoda yangın çıktı - Son Dakika

Silivri'de paletlerin bulunduğu depoda yangın çıktı
22.03.2021 17:04
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ'de paletlerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı.
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ SİLİVRİ'de paletlerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında depoda hasar oluştu.
Ortaköy Mahallesi Kösem Sultan Caddesi'nde paletlerin bulunduğu bir deponun tek katlı idari bölümünde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun sağanak yağış altında ekipler müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Ekipler soğutma çalışmalarının ardından bölgeden ayrıldı.
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