SİLİVRİ'DE PANELVAN ARAÇ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI - Son Dakika

SİLİVRİ'DE PANELVAN ARAÇ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de panelvan araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA Silivri'de panelvan araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Yeni Mahalle General Ali İhsan Türkkan Caddesi'nde meydana geldi. Yolda ilerleyen panelvan araç ile Ertuğrul K.'nın kullandığı 34 CTD 708 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada kuryelik yapan motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak yere düştü. Bildirilmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralanan kuryeyi Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralan kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, panelvan aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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