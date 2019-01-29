Son Dakika Haberleri: Silivri'de Park Halinde Minibüste Yangın

Silivri'de Park Halinde Minibüste Yangın

1 saat önce

Silivri'de park halindeki minibüste çıkan yangın hasara yol açtı.

Silivri'de Park Halinde Minibüste Yangın, System.String[]
Silivri'de park halindeki minibüste çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Uğur Uzunkaya'ya ait 34 AB 1695 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yanan minibüsü gören esnaf ilk olarak yangın söndürme tüpüyle müdahale etti, sonuç alınmayınca İtfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen Silivri İtfaiyesi ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu araçta hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:12 Kaynak: AA

Yeni Mahalle, Silivri, Güncel
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