Silivri'de park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Silivri'de park halindeki otomobil alev alev yandı

28.06.2022 00:50
Silivri'de park halindeki otomobil alev alev yandı

Silivri'de park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı.

Silivri'de park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, 23: 30 sıralarında Silivri Fatih mahallesi Hastane caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre park halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin motor aksamında başlayan yangın kısa sürede otomobili sararak adeta alev topuna dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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