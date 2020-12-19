SİLİVRİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU - Son Dakika

SİLİVRİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU
19.12.2020 22:09
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen sebeple alevlere teslim oldu.
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA
Silivri'de park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen sebeple alevlere teslim oldu. Olay, saat 21.00 sıralarında Fener Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine İBB Silivri İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü. Çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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