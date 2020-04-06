Silivri'de pazar girişinde maske denetimi - Son Dakika

Silivri'de pazar girişinde maske denetimi
7 saat önce
Silivri'de pazartesi günleri kurulan halk pazarında Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler denetlendi.
Silivri'de pazartesi günleri kurulan halk pazarında Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler denetlendi.
Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri, giriş yapan vatandaşlara uyarılarda bulunurken, maskesi olmayanlar ise pazara alınmadı.
Ekipler sık sık pazar içerisinde vatandaşların ürünlere dokunmaması uyarısında bulunurken emniyet ekipleri ise yaş kontrolü yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:39 Kaynak: AA
Son Dakika Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var