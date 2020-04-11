Son Dakika › 3. Sayfa › Silivri'de polis ekipleri kuyruktaki vatandaşlara anonsla uyarı - Son Dakika
Silivri'de polis ekipleri kuyruktaki vatandaşlara anonsla uyarı
6 saat önce
Silivri'de polis ekipleri kuyruktaki vatandaşlara anonsla uyarı Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından polis ekipleri, fırın ve marketlere akın eden vatandaşları anons yaparak uyardı.
Silivri'de polis ekipleri kuyruktaki vatandaşlara anonsla uyarı
İSTANBUL - Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından polis ekipleri, fırın ve marketlere akın eden vatandaşları anons yaparak uyardı.
Haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından İstanbul'un tamamında vatandaşlar marketlere ve fırınlara akın etti. Vatandaşların sosyal mesafe kuralını tanımadıkları ve bir arada kuyrukta bekledikleri görüldü. Silivri'de ise polis ekipleri fırın kuyruğundaki vatandaşları anons yaparak uyardı. Polis ekipleri, "Araları açın biraz daha. Kendi sağlığınız için lütfen. Devletimiz kimseyi aç bırakmaz mağdur etmez. Panik yapmaya gerek yok" şeklinde uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:36 Kaynak: İHA
Son Dakika Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti