Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada - Son Dakika
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Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada

23.08.2022 13:35

Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kameraya yansıdı.

Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kameraya yansıdı.

Silivri Kaymakamlığı girişinde polise bıçakla saldıran şahıs, vurularak etkisi hale getirilmiş, yaralı şahıs hastaneye kaldırılmıştı. Şahsın vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde etkisiz hale getirilen şahıs yerden kalkarak polise saldırmaya çalışıyor. Polis ekipleri ise şahsı yerde kalması konusunda uyarıyor. Zanlı polise saldırmaya çalışırken bacağından vurularak etkisiz hale getiriliyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Yusuf Eker, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada - Son Dakika
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