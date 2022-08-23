Edinilen bilgilere göre olay 11.00 sıralarında Silivri Kaymakamlığı'nda yaşandı. Satırlı ve bıçaklı bir saldırgan, Kaymakamlıkta görevli polis memurlarına saldırdı. Saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda 1 polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis memurları ve saldırgan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Silivri'de polislere saldıran bir şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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